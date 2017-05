Nyt.fi

Twin Peaksin uusien jaksojen käännösvirheet hämmentävät, ”Log Ladyn” pölkystä tulikin ”lokikirja” – tästä on k

Jos suomentaja väittää *virallisessa tekstityksessä* että #TwinPeakshttps://twitter.com/hashtag/TwinPeaks?src=hash'in Log Lady saa viestejä "lokikirjastaan", saanee sanoa puusilmäksi? — Markku Ylipalo (@TheRealMarkku) May 22, 2017 https://twitter.com/TheRealMarkku/status/866738662087766017