Nyt.fi

Koko Ruotsi listattiin Airbnb-palveluun: ”Nimeni on Åke ja tämä on kotini”

http://www.adweek.com/agencies/sweden-just-listed-itself-on-airbnb-in-its-latest-inspired-tourism-stunt/

http://www.adweek.com/agencies/sweden-just-listed-itself-on-airbnb-in-its-latest-inspired-tourism-stunt/