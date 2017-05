Nyt.fi

Ei, emme keksineet tätä itse: Netflix tekee seuraavaksi elokuvan, joka perustuu twiittiin, joka perustuu meemi

A picture for the history books pic.twitter.com/OgxAGZMn4Zhttps://t.co/OgxAGZMn4Z — ash (@blaquepink) April 18, 2017 https://twitter.com/blaquepink/status/854420031479971846