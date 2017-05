Supersankarileffa Wonder Womanista järjestetään näytös vain naisille, osa miesfaneista suuttui: ”Ilmoitattehan kun teillä on miesnäytöksiä Thorista ja Star Warsista” Perjantaina 2. kesäkuuta saa maailmanensi-iltansa uusi supersankarielokuva Wonder Woman, jota odotetaan innolla.