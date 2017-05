Nyt.fi

Donald Trump epäonnistui twiitissään, keksi uuden sanan ja nyt trendaa ”covfefe”

Despite the constant negative press covfefe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. toukokuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/869766994899468288

This happens to me too, Sir.



Hang in there. — Joe Papp (@joepabike) May 31, 2017 https://twitter.com/joepabike/status/869767281781374980

Friends don't let friends tweet drunk — Helen Kennedy (@HelenKennedy) May 31, 2017 https://twitter.com/HelenKennedy/status/869767303516241921

If you have a #covfefehttps://twitter.com/hashtag/covfefe?src=hash lasting more than four hours, seek immediate medical help. — Linda (@lindachilders1) May 31, 2017 https://twitter.com/lindachilders1/status/869781701773344768

Your word is: #covfefehttps://twitter.com/hashtag/covfefe?src=hash

Can you use it in a sentence please?

"Despite the constant negative press covfefe"

C-o-v-f-e-fe pic.twitter.com/mmOFM7WIR5https://t.co/mmOFM7WIR5 — Joshua Schultz (@FearlessGuster1) May 31, 2017 https://twitter.com/FearlessGuster1/status/869781588334137346

...and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the #covfefehttps://twitter.com/hashtag/covfefe?src=hash of the United States, so help me god. pic.twitter.com/hW9x4SaiO3https://t.co/hW9x4SaiO3 — Alan (@MiNombreEsAlaan) May 31, 2017 https://twitter.com/MiNombreEsAlaan/status/869781530268364801

When you're trying to get your life together but #covfefehttps://twitter.com/hashtag/covfefe?src=hash won't leave you alone. pic.twitter.com/DPej3btx7shttps://t.co/DPej3btx7s — African Stories (@SCeeAfrica) May 31, 2017 https://twitter.com/SCeeAfrica/status/869781509477158912

"And just before you serve it, you hit it with a dash of #Covfefehttps://twitter.com/hashtag/Covfefe?src=hash" pic.twitter.com/fm9CAF4Iyzhttps://t.co/fm9CAF4Iyz — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) May 31, 2017 https://twitter.com/CharlesMBlow/status/869778357705031680