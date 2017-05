Nyt.fi

Donald Trumpin moka Twitterissä riemastutti aamulla internetin – Nyt hän julisti kilpailun: Kuka keksii mitä k

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/869858333477523458

Tätä kerroimme Trumpin mokasta aiemmin:

Despite the constant negative press covfefe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. toukokuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/869766994899468288

Aamulla Donald Trump http://www.hs.fi/haku/?search-term=donald+trump riemastutti internetin, ja millä tavalla!Trump julkaisi ilmeisesti kesken jääneen lauseen, jonka viimeinen sana covfefe sai internetin heräämään. Twiitti jo poistui, mutta elää kuvissa:Nyt, tunteja myöhemmin, Trump ottaa kömmähdyksestään ilon irti ja kannustaa ihmisiä keksimään, mitä covfefe tarkoittaa:”Kuka keksiikään, mitä covfefe tarkoittaa? Nauttikaa”, Trump riemuitsee.Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump http://www.hs.fi/haku/?search-term=donald+trump on innokas Twitterin käyttäjä, kuten tiedämme http://www.hs.fi/nyt/art-2000005069379.html Keskiviikkona aamuseitsemältä Suomen aikaa Trump julkaisi Twitter-tilillään seuraavan viestin:Ilmeisesti Trump yritti kommentoida lehdistötilaisuuksissa (”press conference”) saamaansa kohtelua tai ehkä epäreiluksi kokemaansa mediakäsittelyä (”press coverage”), mutta lause jäi puolitiehen.Otimme viestistä vielä kuvankaappauksen, ihan siltä varalta, jos se vaikka poistettaisiinkin:

This happens to me too, Sir.



Hang in there. — Joe Papp (@joepabike) May 31, 2017 https://twitter.com/joepabike/status/869767281781374980

Friends don't let friends tweet drunk — Helen Kennedy (@HelenKennedy) May 31, 2017 https://twitter.com/HelenKennedy/status/869767303516241921

If you have a #covfefehttps://twitter.com/hashtag/covfefe?src=hash lasting more than four hours, seek immediate medical help. — Linda (@lindachilders1) May 31, 2017 https://twitter.com/lindachilders1/status/869781701773344768

Your word is: #covfefehttps://twitter.com/hashtag/covfefe?src=hash

Can you use it in a sentence please?

"Despite the constant negative press covfefe"

C-o-v-f-e-fe pic.twitter.com/mmOFM7WIR5https://t.co/mmOFM7WIR5 — Joshua Schultz (@FearlessGuster1) May 31, 2017 https://twitter.com/FearlessGuster1/status/869781588334137346

...and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the #covfefehttps://twitter.com/hashtag/covfefe?src=hash of the United States, so help me god. pic.twitter.com/hW9x4SaiO3https://t.co/hW9x4SaiO3 — Alan (@MiNombreEsAlaan) May 31, 2017 https://twitter.com/MiNombreEsAlaan/status/869781530268364801

When you're trying to get your life together but #covfefehttps://twitter.com/hashtag/covfefe?src=hash won't leave you alone. pic.twitter.com/DPej3btx7shttps://t.co/DPej3btx7s — African Stories (@SCeeAfrica) May 31, 2017 https://twitter.com/SCeeAfrica/status/869781509477158912

"And just before you serve it, you hit it with a dash of #Covfefehttps://twitter.com/hashtag/Covfefe?src=hash" pic.twitter.com/fm9CAF4Iyzhttps://t.co/fm9CAF4Iyz — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) May 31, 2017 https://twitter.com/CharlesMBlow/status/869778357705031680

Tunnin sisällä siitä oli tykätty 40 000 kertaa ja se oli retwiitattu 32 000 kertaa, ja nousu on kovaa.Twiitti on edelleen ilmoilla, siitä on tykätty 67 000 kertaa ja sitä on retwiitattu 55 000 kertaa.Twiitin kommenteissa moni Twitter-käyttäjä kyseli, onko Trump kunnossa: