Pikatestissä uuteen paikkaan muuttanut Linko, jonka pizza on edelleen mahtavaa, mutta tunnelmassa tulee takkii

Ruusulankatu 3–5, p. 044 7331337. linkopizzabar.fiMa–to 11–23, pe–la 11–24, la 12-24, su 12–22 (baari ma–to 24 asti, pe–la 2:een asti, su 24:ään asti). Lounas ma–pe klo 11–15.Pizzat 13–15 e, salaatit 13–14 e, jälkiruoka 7 e.Neljä vuotta sitten Töölön Linnankoskenkadulle avanneen Linko-pizzerian vanhan liiketilan ikkunaa koristi huhtikuun lopulla yhä ravintolan logo, vaikka uusi Linko-ravintola oli jo avannut Ruusulankadun keilahallin viereen muutamaa korttelia lähemmäs keskustaa.Uusi ravintolatila on avara ja valoisa verrattuna aiempaan kodikkaaseen, mutta suosioon nähden liian pieneen kortteliravintolaan. Koon kasvattamisen ymmärtää, sillä töölöläispizzerian maine on kiirinyt.Huhtikuulle sijoittuvalla testikerralla ravintolan alkoholiluvat eivät vielä olleet kunnossa, mutta nykyään oluttakin saa.Tilaamme savulohi- ja karitsapitsat. Talon suosikkeihin kuuluisi myös kehuttu Scampi, jota tuttuni luonnehtii parhaaksi ikinä.Juustoton ja hernepyreetä sisältävä vegaanipizza Spinocchio kuulostaisi sekin hyvältä, ke­vyemmältä. Lisää vegaanivaihtoehtoja on kuulemma kehitteillä. Osa tuotteista on samoja kuin Kallion Tenho-ravintolassa, jolla on sama omistuspohja.Lohen, marinoidun punasipulin, tillimajoneesin ja fenkolin liitto hemaisee. Karitsapizza on niin ikään mainio. Sitä tulee verrattua keskustan lastupitseria Putte’sin lammasklassikkoon. Linkon anteliaassa versiossa on minttua ja cashewpähkinää ravintolan oman kuvailun mukaan ”marokkolaisesti maistetun” karitsan jauhelihan lomassa. Oikein kelvollista.Linkon pizza on edelleen todella hyvää, samaa ei voi sanoa sisustuksesta. Vintagehenkinen nurkkasohva toimii, mutta puutuolit ja pöydät ovat turhan ankeita. Seinämaalauksessa on aavistus samaa ilmettä kuin sisarravintola Tenhon vastaavassa.Laatumakuihin ja tavanomaista kalliimpiin pizzoihin satsaavalta trendipaikalta odottaisi enemmän. Vanhan Linkon intiimiä tunnelmaa tulee myös vähän ikävä.Siksi en ihmettele, kun ruokalähetit ja muut ohikiitäjät kaappaavat solkenaan noutopizzalaatikoita tiskiltä matkaansa.