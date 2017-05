Nyt.fi

Suosittu BrewDog-baari ei saanut lupaa terassille – pitäjät pystyttivät baarin eteen terassia esittävän”taidet

Taloyhtiö kielsi meiltä terassin. Kuvassa ei ole terassi, vaan terassia esittävä taideteos. Teoksen päällä saa istua, muttei juoda olutta. pic.twitter.com/tcsBTHnKCChttps://t.co/tcsBTHnKCC — BrewDogHelsinki (@BrewDogHelsinki) May 29, 2017 https://twitter.com/BrewDogHelsinki/status/869165625008164864