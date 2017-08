Lauantain pääesiintyjät ovat australialais-brittiläinen Pendulum sekä hiirikypärään piiloutuva kanadalainen Deadmau5. Heitä edeltävät suosittu norjalais-ruotsalainen Tungevaag & Raaban sekä brittiläinen elektropopyhtye Clean Bandit. Tältä kuulostaa Deadmau5:







Jos päälavalla kaikuu pophenkinen ohjelmisto, neljältä muulta lavalla voi bongailla marginaalisempia nimiä.



Uudella puolipallon muotoisella Dome-lavalla kuullaan housea ja teknoa, jälkimmäistä esimerkiksi slovenialaisen Dj Umekin tahdissa. Lavaa isännöivät kotimaiset veteraani-dj:t Orkidea ja Orion.



Suurelle yleisölle tutumpaa kotimaista osaamista edustavat esimerkiksi Teflon Brothers ja



Musiikki hiljenee Kyläsaaressa puolilta öin.



Perään päälavan valtaa vaahtokarkkia muistuttavassa kypärässään esiintyvä. Avausillan päättää edm-popin tämän hetken suurimpiin hitintekijöihin lukeutuvaYhdysvaltalaisduon hämmästyttävästä suosion kasvusta kertoo se, että viime lokakuussa The Chainsmokers esiintyi noin 1 500 ihmistä vetävässä Kampin The Circus –yökerhossa. Nyt yleisöä on vastassa lähes parikymmenkertainen määrä.ja ”ketjupolttajien” Something Just Like This on kerännyt Spotifyssa reilun 500 miljoonaa kuuntelua, mikä jää silti jälkeen Chainsmokersin Closer-hitin yli miljardille kuuntelulle. Eli tämän: