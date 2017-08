Eli tästä on kyse:

Tavoitimme Kalle ”Kajo” Niskasen puhelimitse musiikkileiriltä Kaarinasta.

Niskanen on rapin kaksinkertainen suomenmestari.





Niskanen tunnetaan rap-piireissä taitavana freestyle-riimittelijänä.



”Räpissä mua kiehtoo eniten juuri teknisyys ja taitojen kehittäminen mahdollisimman pitkälle”, hän sanoo.



Ja niillä taidoilla irtosi nyt ”kymmenen hunttia”, kuten hän itse videollaan riimittelee.



Loppuun pitää tietysti kysyä, mitä mieltä Niskanen on artistista nimeltä Cheek.



”En hirveästi kuuntele suomiräppiä tai radiomusiikkia”, hän sanoo.



”Mutta onhan Cheek ilmiönä äärimmäisen kiehtova. Ja kyllä hän ihan oikeasti osaa riimitellä.”

