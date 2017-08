Nyt.fi

Yhdysvaltain presidentti ajaa tankilla, laukoo ääliömäisyyksiä ja ammuskelee – Game of Trump -pelissä sille vo

Sen sijaan Game of Trumpin keksi saksalainen, vuonna 2009 perustettu pelifirma Bad Monkee. Firman uutuuspeli, World War Party: Game of Trump on humoristinen – ja verinen.Pelissä kahdeksan henkilöä jakautuu kahteen joukkueeseen, jotka taistelevat toisiaan vastaan erilaisin asein. Joukkueiksi on valittavissa venäläiset, saksalaiset, pohjoiskorealaiset ja muslimit (joiden kansalaisuuksilla ei näytä olevan pelissä mitään väliä).Pelin traileri näyttää tältä:Game of Trump etenee siten, että eniten tapettuja vastustajia saanut joukkue voittaa, ja ottelut kestävät kolmesta viiteen minuuttia. Peliä voi pelata myös yksin.Tämä jäätävä peliuutuus on tulossa vielä elokuussa kokeiltavaksi Windowsille, Macille, iOSille ja Androidille. Firma lupaa, että ainakin aluksi peli on ilmainen.