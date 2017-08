Tämä on itsetunto- ja kroppapäivitys. Kuva on pakollinen asian yhteydessä. (varoitus, media saattaa kiinnostua koska "paljasta pintaa") Tässä oudossa pinnallisessa some- ja ulkonäkökeskeisessä maailmassa on monen nuoren ja aikuisenkin helppo hukkua erinäisten villitysten, vouhotusten ja muiden asettamien vaatimusten ja oletusten maailmaan. Mutta tiettex mitä? No ainoo kenen täytyy hyväksyy, tykätä ja olla ylpee sun kropasta, kaikist tatskoista, arvista, muodoista, lihaksista tai niiden puutteista... ja arvostaa sen kaikkia kokemuksia ja sitä mitä se on saavuttanut ja saanut aikaan, on SÄÄ IHAN ITTE! Ja VAIN sä! Sinä riität koska olet ainutlaatuinen yksittäispainos, sinä. Some on täynnä illuusiota ja fiktiota, valheellisuutta ja epäaitoutta. Feedin valtaavat peppu- ja tissikuvat (ja joku laskee ehkä tämänkin sellaiseksi, mutta ei jaksa aina rajata vaan jotta ei päätyisi taas median otsikoihin), ja etenkin niitä kuvia, jotka monesti ovat hyvin lähellä erästä toista taiteen lajia. Me "julkiset" ihmiset olemme vastuussa sisällöstä esimerkillämme. Peppukuvia tai fotoshopattuja kasvo- tai kokovartalokuvia en edes harrasta, enkä myöskään jaa. (ammattikuvaajien ottamat lehti/mainoskuvien käsittelyt ovat tietysti poikkeus, työt ovat töitä) Mutta se on minun valintani, ja kukin tehköön tyylillään päätöstensä takana ylpeänä seisten ja vastuunsa kantaen. It's your body, do what you want with it, and be proud of it! #yourbody #beyou #loveyourbody #acceptyourself #loveyourlife #stopcomparing #sizedontmatter #tattoosdontmatter #tattoos #scars #scarstellstories #confidence #nofilter #peaceofmind #nophotoshop #enjoying #onelife #mylife #yourlife #mychoises #yourchoises #eatwhatyouwant #yourownopinion #40andproud #justme #whatithinkmattershttps://www.instagram.com/p/BXhoFN-AKrS/

A post shared by Lola Odusoga (@lolaodusoga) on Aug 8, 2017 at 1:03am PDT