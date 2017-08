Nyt.fi

Arvio: Allas-merikylpylän ravintola sai kriitikolta vain kaksi tähteä: ylimalkaista palvelua ja raskasta kalaa

★★Katajanokanlaituri 2, p. 040 047 0045, neighbour.fiMa–la klo 11–24.00, su klo 13–24.Lounas 11,90–14,90 e. Alkuruuat 11 e–19 e, pääruuat 19–29 e, jälkiruuat 10 e.Allas Sea Pool -merikylpylä avattiin Helsingin kauppatorin kupeeseen viime syyskuussa, ja toppatakkikesästä huolimatta idea on näyttänyt toimivuutensa. Tarjolla onkin monenlaista viihdykettä: uimista, saunomista, musiikkia ja luonnollisesti juomista ja syömistä.Vakavamielisintä ruokatarjoilua altaalla harjoittaa Neighbour Bistro. Paikkaa pyörittää Soupster Family, jonka ydinosaamisalueeseen ovat aiemmin kuuluneet lähinnä hampurilaiset (Lucky Bastard -ravintolat) ja mättöbrunssit (Dylan-ketju). Myös Ateneumin bistro on samoissa käsissä.Ikiaikaisen viisauden mukaan tällaisten turismihenkisten paikkojen yhteydessä on turha odottaa saavansa hyvää suuhunpantavaa, mutta Neighbourin ruokalista ei ensisilmäyksellä vaikuta lainkaan hullummalta. Lisäksi ravintolan nettisivuilta löytyy lupaavia iskusanoja, kuten ”kauden parhaat raaka-aineet”, ”rakas Itämeri”, ”kestävä kehitys” ja ”helsinkiläiset klassikot”.Linjaukseen sopivat hyvin sellaiset raaka-aineet kuin silakka, karitsa, hevonen ja kuha. Vorschmackin, sipulipihvin ja kaalikääryleiden kaltaiset annokset edustavat varmaankin perinteistä Helsinkiä. Mutta mihin liittyy maissikananrinta?Sisätilan ongelma puolestaan on akustiikka. Sali on häiritsevän hälyisä puolityhjänäkin.Sateisena arviopäivänä lounaalle ei ole tungosta.Kaalikääryleiden maussa ei ole valittamista. Kaali on paahtunut tummaksi ja makeaksi. Täytteessä maistuu karitsa, vaikka massa onkin liian hienoksi jauhettua, ja siitä tulee hieman teollinen vaikutelma. Makeanpuoleinen puolukkahillo raikastaa asianmukaisesti, ja muusissa maistuu voi ja peruna. Ikävä kyllä keittiö on hutiloinut muusin liisteriksi.Liikemieslounaan alkuruoka on toast skagen. Katkaravut on jauhettu jonkin hapatetun maitotuotteen kanssa tahnaksi, joka ei maistu hassummalta. Tilliä on runsaasti sekä tuoreena että öljyssä, jota on imeytetty leipään löysäkätisesti. Hillottu punasipuli antaa sopivasti happoisuutta.Pääruuan porsaanposki on mukavan mureaa, mutta sitä olisi voinut hauduttaa tuhdimmassa liemessä, sillä maku on vaisu. Belugalinssejä on terästetty chorizolla, mutta lisuke on silti yllättävän kuivakka. Kastike on pirteää ja hapokasta.Listan mukaan se koostuu kotijuustosta ja tyrnistä, mutta koska tarjoilijoita ei ole ohjeistettu esittelemään annoksia, osa elementeistä jää arvailujen varaan. Mutta tyrnin makua ei tarvitse etsiä. Se maistuu moussessa, kastikkeessa ja hiillossa, ja maistuukin hienosti. Tyrnin raisua aromia ei ole peitetty sokerilla, vaan se saa loistaa arvoisellaan tavalla.Odotukset päivällistä kohtaan nousevat.Helsinki-lautasen paras osuus on tumma ja syvällinen savustettu hevosenlihaleikkele. Pikkelöity silakka on napakkaa, ja siinä maistuu katajanmarja, kuten lista lupaakin. Hento karitsatartar alkaa toimia, kun siihen lisää suolaa. Pikkelöity kaali ja kotijuusto ovat sen sijaan mitättömiä.Kalalautasen sokerisuolattu siika on tuoretta ja raikasta. Lahnamousse puolestaan maistuu vain maitohapatteelta.Vaikka kylmät alkupalalautaset kertovat kokkien keittotaidosta varsin vähän, niin tunnelma on edelleen hyvä.Sitten tulevat pääruuat.Silakkatempura vaikutti etukäteen kiinnostavalta ajatukselta. Neighbourin tempuratulkinnassa lautasella ei suinkaan ole japanilaistyylisiä uppopaistettuja suupaloja, vaan kuusi kokonaisena friteerattua silakkaa. Ne maistuvat lähinnä rasvalta ja tunkkaiselta kalalta. Japanin-mallinen etikasta ja soijasta tehty dippikastike voisi auttaa kalan raskauteen.Täällä tarjolla on valkosipulilla maustettua kermaviiliä, joka vain korostaa frittien raskautta. Lisukkeena on muhennettua maa-artisokkaa, joka on sekä maultaan että rakenteeltaan tympeää. Koko komeus on tyrmäävästi peitetty kahmalollisella raa’an varsisellerin suikaleita.Skattan vasikka puolestaan on rekkamiesluokan leike, jonka panerointi on kiitettävän ohut, mutta se alkaa repeillä parin viillon jälkeen. Lautasella ei ole luvattuja krossiperunoita, vaan kasa rasvassa paistettuja uusia perunoita.Hollandaisekastike on jämähtänyt vanukasta muistuttavaksi kiekoksi.Jälkiruuissakaan ei mene hyvin. Raparperipiiras on kuiva ja raparperi maistuu siinä vain etäisesti.Pannukakku on amerikkalaismallinen paksu ja pannulla paistettu. Sen päällä on näyttävä keko mansikoita, mustikoita ja vadelmia. Marjojen raikkaus on kuitenkin peitetty ylimakealla siirapilla, vaahdolla ja sokerimurulla.Ravintolan valitsema linja on järkevä ja perusteltu. Ruokalistakin toimii – luettuna. Arviokerroilla keittiö ei vain onnistunut toteuttamaan linjaa.