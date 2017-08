Nyt.fi

Tämän saksofonin superstaran voi löytää myös kummallisten baarien nurkasta – ja siksi reitti Elmun baariin kan

Mikko Innanen

Siispä

Baari

Miksi sitten

1.

2.

3.

http://www.hs.fi/haku/?search-term=reuben+james

https://www.facebook.com/jazzkeittio/?ref=aymt_homepage_panel