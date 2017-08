Nyt.fi

Flow-festivaalin välikohtauksesta julkaistiin video – ruoka lentää, kiljumista, järjestyksenvalvojat kiskovat

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu video, joka näyttää tarkemmin mitä tapahtui Flow-festivaalilla venäläisen

http://www.hs.fi/nyt/art-2000005326998.html

Eilen illalla

15 sekunnin kohdalla