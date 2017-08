Nyt.fi

Donald Trump näki väkivaltaa molemmilla puolilla, ja internetin meemuilijat kaivoivat asiasta esimerkkejä – Ha

Lausunnot herättivät meemuilijat, ja nyt internet pursuaa asioita, joilla on kaksi puolta.

Sure the Empire is evil, but nobody is talking about the extremely violent Rebel Alliance. — Darth Vader (@DepressedDarth) 15. elokuuta 2017 https://twitter.com/DepressedDarth/status/897557882815873024

Violence On Both Sides pic.twitter.com/DrnxumTDCkhttps://t.co/DrnxumTDCk — Black Girl Nerds (@BlackGirlNerds) 16. elokuuta 2017 https://twitter.com/BlackGirlNerds/status/897658931522269184

OK, Voldemort is a murderous Death-Eater obsessed with blood purity, but Harry went to Hogsmeade without permission. So faults on both sides — Tom Easton (@TomEaston) 16. elokuuta 2017 https://twitter.com/TomEaston/status/897770661053116416

"WHY IS MARIO TRYING TO TAKE THE BOWSER FLAG DOWN IT'S A PART OF HISTORY LET'S HEAR BOTH SIDES AND WHATABOUT TOAD HE THREW A RED SHELL ONCE" pic.twitter.com/mDyoVZxLq4https://t.co/mDyoVZxLq4 — Brian Altano (@agentbizzle) 15. elokuuta 2017 https://twitter.com/agentbizzle/status/897299734007644160

There is blame on both sides, Anne Frank was being a very loud and rude houseguest — Megan Amram (@meganamram) 15. elokuuta 2017 https://twitter.com/meganamram/status/897607450169298944

Pictured: the violent alt-left charging the Nazis during WWII. pic.twitter.com/a6BqW51V8ghttps://t.co/a6BqW51V8g — オタク Richie B. (@richiebranson) 15. elokuuta 2017 https://twitter.com/richiebranson/status/897568423433035776

"Some armed antifa thugs heading to disrupt a peacefully-assembled white nationalist gathering." - Jay Braun pic.twitter.com/Gdp0hecs3whttps://t.co/Gdp0hecs3w — Steve Silberman (@stevesilberman) 15. elokuuta 2017 https://twitter.com/stevesilberman/status/897505397791014913

"Look there was violence on both sides" - Trump on WW2 probably — josh groban (@joshgroban) 15. elokuuta 2017 https://twitter.com/joshgroban/status/897565474929561600

Sure, the cancer was aggressive. But the chemotherapy was also very aggressive. There was aggression on both sides — elan gale (@theyearofelan) 16. elokuuta 2017 https://twitter.com/theyearofelan/status/897618856084205568