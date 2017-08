Nyt.fi

Elintärkeillä lääkkeillä rahastaneen Martin Shkrelin oikeudenkäyntiin oli mahdotonta saada puolueettomia valam

Ei sitten millään.

Eräs valamiehiestä totesi suoraan, että hän saapui paikalle, katsoi Shkreliin ja näki edessään käärmeen.