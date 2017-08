Nyt.fi

Vertailussa kaksi hittisaunaa Helsingissä: Löylyssä on luksusta ja paremmat saunat, Allas-merikylpylässä lapse

Löyly: Luksusta Etelä-Helsingissä

Allas Sea Pool: Enemmän vaihtoehtoja ja hälinää

Ja tässä vielä pieni pikakertaus! Allas vs. Löyly

Fakta

Muista myös nämä! Tässä 3 x lisää saunaa ja merta Helsingissä