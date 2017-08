Nyt.fi

Donald Trump katsoi auringon­pimennystä ilman suojalaseja varoituksista huolimatta – internet täyttyi meemeist

http://www.hs.fi/haku/?search-term=donald+trump

Meemuilijat tietenkin riemastuivat. Sosiaalinen media täyttyi nopeasti hassunhauskoista kuvista, kas näin:

Literally everyone: please observe #SolarEclipsehttps://twitter.com/hashtag/SolarEclipse?src=hash safely. do not stare into the sun directly, you WILL damage your eyes!!



Trump: pic.twitter.com/0TORBrdZpahttps://t.co/0TORBrdZpa — abdul 🚀 (@Advil) August 21, 2017 https://twitter.com/Advil/status/899707127530500098

can't see your approval rating if you can't see at all pic.twitter.com/UPPLeseFBRhttps://t.co/UPPLeseFBR — Adam Moussa (@adamjmoussa) August 21, 2017 https://twitter.com/adamjmoussa/status/899709695153369091

Erityisesti Trumpin yhden miehen taistelu ”valeuutisia” vastaan herätti huvitusta:

American media says don't look directly at sun during eclipse. Trump takes #FakeNewshttps://twitter.com/hashtag/FakeNews?src=hash to new level. pic.twitter.com/tKl4mXWm3ihttps://t.co/tKl4mXWm3i — Dan Anstey (@Dan_Anstey) August 22, 2017 https://twitter.com/Dan_Anstey/status/899890281742344192

"Mister President, the news is saying you shouldn't look directly into the sun"

"Who's saying it"

"CNN"

Trump: pic.twitter.com/faGTxffjFEhttps://t.co/faGTxffjFE — History In Memes (@HistoricaIMemes) August 22, 2017 https://twitter.com/HistoricaIMemes/status/899812328786362369

"Mister President, Fox News is now reporting that everyone should wear solar eclipse glasses"

Trump: pic.twitter.com/jQiBzHri9Whttps://t.co/jQiBzHri9W — History In Memes (@HistoricaIMemes) August 22, 2017 https://twitter.com/HistoricaIMemes/status/899844085732659200

SCIENTIST: "Don't look at the sun during an eclipse."



TRUMP: "Fake news!" pic.twitter.com/JzIW422z4rhttps://t.co/JzIW422z4r — Jerric Dondarrion (@BostonJerry) August 21, 2017 https://twitter.com/BostonJerry/status/899706716664856576

Myös Obamaa muisteltiin kaiholla:

trump will NEVER escape the shadow cast by Obama’s excellence. Eventually, like the sun, the orange gasbag will flame OUT.#Eclipse2017https://twitter.com/hashtag/Eclipse2017?src=hash pic.twitter.com/S01KU1yFhwhttps://t.co/S01KU1yFhw — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) August 21, 2017 https://twitter.com/mmpadellan/status/899758231051948032

The sun never went out when Obama was president, is all I'm saying — Oliver Willis (@owillis) August 21, 2017 https://twitter.com/owillis/status/899613901356224512

TRUMP: Did Obama ever look directly into a solar eclipse?

KELLY: No, sir. It’s very dangerous to look directly at the sun.

TRUMP: pic.twitter.com/20hhDe3QDLhttps://t.co/20hhDe3QDL — Benjamin Freed (@brfreed) August 21, 2017 https://twitter.com/brfreed/status/899711012894646272