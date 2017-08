Nyt.fi

Somessa raivostuttiin kuvasta, jossa ”laiskat maahanmuuttajat” istuskelevat penkillä Italiassa – kunnes selvis

Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiNhttps://t.co/uzXx698PiN — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 16, 2017 https://twitter.com/MagicJohnson/status/897941045446443008