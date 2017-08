Nyt.fi

Uudessa näyttelyssä kuvia uskalluksesta: mukana pyörätuolilla liikkuva Elina Ino, joka poseeraa kuningaspython

Rohkea rampa -näyttely 1.9. asti Pitäjänmäen kirjastossa (Jousipolku 1). Vapaa pääsy. Taiteiden yönä 24.8. klo 18–20 rohkeuskuvia otetaan kaikista halukkaista.