Rannassa Merihaan ja Suvilahden välissäMa–ti klo 15–24, ke–to 15–2, pe–la 14–3, su 14–2.Hanaolut 6,80 e (50 cl), 3,50 e (25 cl) hanasiideri 7,50 e (0,4 e). Viinipullot 30–42 e.Tuttu näkymä Sörnäisten rantatien kupeessa on saanut uutta ilmettä. Kauniina kesäiltana lahdelmassa kelluu 60-metrinen ravintola- ja klubilaiva, joka vielä viime vuonna kuljetti rahtia Naantalin ja Ahvenanmaan välillä.Takana jököttää betoninen Merihaka ja vehreyden reunustama hiilikasa. Laivan terassilta avautuu hieno näkymä Tervasaaren ja Kruununhaan suuntaan. Urbaania ja luonnonläheistä.Heinäkuun loppupuolella auennutta Merikerhoa on voinut tervehtiä ilolla, sillä Kallion seudun jättömaahenkinen itäranta on ollut potentiaaliin nähden suorastaan surullisella vajaakäytöllä. Vihdoin alkaa tapahtua, mikä on hienoa.Aivan vieressä ei näytä olevan asuntojakaan, joten paikka on luonteva eläväisen itäisen kantakaupungin uudelle vedenrajan viihtymiskeitaalle.Tiistaisena alkuiltana Merikerhon kolmensadan asiakkaan terassilla on mukavasti väkeä. Viikonloppuna tulijoita on piisannut jonoksi asti.Liki parin sadan kävijän klubitilan sisäänsä kätkevän aluksi voi henkisesti mieltää eräänlaiseksi jatkeeksi naapurikorttelin Siltanen–Kaiku–Kuudes linja -kompleksille: myös Merikerholla löytyy aurinkoista terassia, dj-musiikkia ja klubia.Avaamisen jälkeen paikka keräsi nopeasti ihmettelyä ”kelluvana Mbarina” Lasipalatsin sisäpihalla 2015 remontin alta sulkeneen terassin mukaan.Syy on selvä.Saman omistajan Merikerho hyödyntää Mbarin vanhoja puisia terassihuonekaluja, dj- ja baarikontteja sekä keltaista markiisikatosta. Hauska kaupunkikulttuuriveto.Sykkivä jazz nostattaa tunnelmaa, mutta baaritiskillä kuplavettä näyttäisi hulahtavan tilaamaani Aperol spritziin yhtä paljon kuin kuohuviiniä. Se ei nyt oikein mene yksiin kesädrinkin tunnetun ohjeen kanssa.Merikerho aikoo kuulemma lisätä klubitilan avaamisen jälkeen myös ruokatarjontaa, ”beach foodia”, kuten laivan ”kapteeni” kertoo. Myös aukioloajat saattavat pidetä neljään.Vieressä rannalla on juuri auennut toisen yrittäjän Leblon-niminen terassialue.