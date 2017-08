Nyt.fi

Telakkakatu 8, beerger.netMa–ti 11–20, ke–pe 11–24, la 12–24, su 12–21.Hampurilaiset 10,50–12 e, ranskalaiset 3,50 e, oluet 5,50–7 e.Hietalahden Telakkarantaan avautui kesäkuun alussa uusi kesäterassi nimeltä Beerger, jonka nimi on yhdistelmä sanoista beer ja hamburger. Olueen ja hampurilaisiin terassin tarjonta painottuukin. Paikkaa pyörittää katuruokaketju Street Gastro yhdessä Ice Beaver -pienpanimon kanssa.Terassiluvat ovat voimassa vain syyskuun loppuun asti, jonka jälkeen paikka menee kiinni talveksi. Jos säät ovat huonot, toiminta alkaa mahdollisesti hiljetä jo kuun puolivälissä.Terassi avautuu länteen, ja hyvällä säällä aurinko paistaa tänne lähes koko päivän. Porotus on jopa niin kova, että monet asiakkaat ovat hakeutuneet harvalukuisiin varjopaikkoihin. Terassilla ei ole minkäänlaista katosta, joten paikka on myös sateelle altis ja avoinna säävarauksella.Sijainti Hietalahden vanhojen telakkarakennusten keskellä tuo mieleen esimerkiksi Berliinin ja Kööpenhaminan vanhoille teollisuusalueille nousseet baari- ja ravintolakeskittymät. Satama-allas alkaa noin kymmenen metrin päästä ja maisemaa dominoivat telakan nosturit.Baari ja ravintolakeittiö on rakennettu rahtikontteihin, ja puulankuista kasattu terassialue on rosoisen pelkistetty. Dj soittaa housea sen verran lujalla volyymilla, että keskustelu on kaiuttimien edessä mahdotonta. Trendikäs tunnelma puhuttelee etenkin nuorempaa asiakaskuntaa, ja keski-ikä onkin silmämääräisesti arvioiden 20–30 ikävuoden paikkeilla.Ruoka- ja juomatilaukset tehdään baaritiskiltä. Valikoimassa on viisi eri hampurilaista. Myös vegeversio löytyy. Tilaan juustohampurilaisen (11,50 e) ja Ice Beaverin tupla-IPA-oluen (7 e / 0,4 l). Tiskiltä saa mukaan muovisen laitteen, joka alkaa piipittää, kun ruoan voi hakea keit­tiön tiskiltä.Itse joudun odottelemaan annosta noin 25 minuuttia. Se on kauan siihen nähden, että terassilla ei ole edes kovin täyttä.Juustohampurilainen on kaupungin premium-hampurilaisten hyvää keskikastia. Sisäpinnoiltaan kevyesti paahdetun vaalean sämpylän välissä on jauhelihapihvi, cheddarjuustosiivu, salaattia, tomaattia, sipulia ja majoneesia.Pihvi on mehukas ja sisältä sopivan punertava. Burgerin kokoluokka on myös optimaalinen: sen syö helposti kädestä ilman että paketti hajoaa kesken kaiken.Sämpylä sen sijaan on makuuni turhan muhjuinen ja muuttuu ikäväksi mössöksi suussa. Juustokin olisi voinut sulaa paljon enemmän, ja majoneesia kaipaisi lisää. Nyt purilaisen loppu uhkaa jäädä kuivaksi.Hanassa on kaikkea kahviporterista lähtien, ja tilaamani tupla-IPA osoittautuu raikkaaksi kesäjuomaksi, ei suuta kuivattavaksi humalapommiksi. Aurinkoisilla kesäterasseilla joutuu valitettavan usein litkimään panimojättien bulkkioluita. Siksi Beerger on ilahduttava poikkeus.