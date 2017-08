Tässä on parhaat wingsit – maistoimme kanansiipiä viidestä helsinkiläisravintolasta, selkeä voittaja ja häviäjä löytyivät Kanansiivet ovat suositumpia kuin koskaan. Helsinkiin on auennut hiljan kaksi pelkästään niille omistautunutta ravintolaa, ja jonoa on riittänyt. Nyt testasi viidet Helsingin wingsit – voittaja oli selvä.