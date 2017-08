Sauli Niinistöllä on oma ilme jokaisen maailman hallitsijan kohtaamiseen – koostimme niistä 8 tärkeintä Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tavannut monia tärkeitä ihmisiä. Hänen kasvoiltaan voi yrittää lukea, mikä on tapaamisen merkitys.