Hai ui moottoritiellä Texasissa – Harvey-myrskyn viraalein kuva on väärennös, ja sen jakoi skottitoimittaja ”l

Believe it or not, this is a shark on the freeway in Houston, Texas. #HurricaneHarvyhttps://twitter.com/hashtag/HurricaneHarvy?src=hash pic.twitter.com/ANkEiEQ3Y6https://t.co/ANkEiEQ3Y6 — Jason Michael (@Jeggit) August 28, 2017 https://twitter.com/Jeggit/status/902048241646280704

Oikein kiva juttu, paitsi että kuva oli väärennös.

Okay guys, there's literally a shark swimming on Ocean Boulevard in North Myrtle Beach. This flood ain't playing. pic.twitter.com/kqm11o6g3xhttp://t.co/kqm11o6g3x — Krislynne Stowe (@krislynnestowe) October 4, 2015 https://twitter.com/krislynnestowe/status/650673878939926528

Origin of shark in interstate floodwaters: https://t.co/tKD1QECAighttps://t.co/tKD1QECAig



The fake photo first appeared in 2011 after #Irenehttps://twitter.com/hashtag/Irene?src=hash struck Puerto Rico. pic.twitter.com/qbCXRDZ39Chttps://t.co/qbCXRDZ39C — Weather Hustle (@WeatherHustle) August 28, 2017 https://twitter.com/WeatherHustle/status/902170177592315906

Believe it or not, this is a dinosaur on the freeway in Houston, Texas.#HurricaneHarvyhttps://twitter.com/hashtag/HurricaneHarvy?src=hash pic.twitter.com/NkTEq3ebdUhttps://t.co/NkTEq3ebdU — pharcyde84 (@pharcyde84) August 29, 2017 https://twitter.com/pharcyde84/status/902352411486031872

Believe it or not, this is a man riding a shark in the sky of Houston, Texas #HurricaneHarvyhttps://twitter.com/hashtag/HurricaneHarvy?src=hash pic.twitter.com/s3uJDgJrLphttps://t.co/s3uJDgJrLp — Pierrot Mon Héros (@PierrotMonHeros) August 28, 2017 https://twitter.com/PierrotMonHeros/status/902308798806855680

Two dogs left behind in a boat. Sadly a family had to evacuate their flooded neighborhood in Dickinson, #Texas without their dogs. Hope they're ok. #houstonhttps://www.instagram.com/p/BYUwDM4DaIu/ Henkilön Ed Lavandera (@edlavacnn) jakama julkaisu 27. 08ta 2017 klo 21.34 PDT