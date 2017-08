Itse valtiaat, Far Out... Näille kotimaisille tv-sarjoille suomalaiset haluaisivat jatkoa – kysyimme viiden suosikin tekijöiltä, voisiko toiveet toteuttaa Kysyimme viikko sitten lukijoiltamme, mille suomalaiselle tv-sarjalle he haluaisivat jatkoa. Vastauksia tuli liki 4 000.