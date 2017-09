Nyt.fi

Internet ei saa tästä tarpeekseen: pareidolia

Nyt.fi:n uudessa juttusarjassa opitaan asioita internetistä.

THIS TEAPOT LOWKEY LOOKS LIKE HITLER pic.twitter.com/6md1EGVJsuhttp://t.co/6md1EGVJsu — Ratchet (@Ratchet) April 28, 2015 https://twitter.com/Ratchet/status/593110487740579841

This rubbish bin looks like Donald Trump. pic.twitter.com/X1eXHGDsJihttps://t.co/X1eXHGDsJi — You Had One Job (@_youhadonejob1) August 17, 2017 https://twitter.com/_youhadonejob1/status/898177789723115520

