Paloittelumurhaaja Virpi Butt vapautetaan vankilasta, vaikka kenenkään mielestä ei pitäisi – miksi? Kysyimme p

Soitimme Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professorille Matti Tolvaselle ja kysyimme.