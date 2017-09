Skuxx-elämää, yrmy Sam Neill ja selviytymistä Uuden-Seelannin jylhissä metsissä – Hittikomedian Hunt for the Wilderpeople voi nyt nähdä Helsingissä Elokuvateatteri Orionissa nähtävä Uusiseelantilainen hittikomedia Hunt for the Wilderpeople on harvinaista herkkua.