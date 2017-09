Nyt.fi

”Sanat eivät riitä!” – Ihanimmat somereaktiot sunnuntai-illan jännitysnäytelmään nimeltä EM-koris

En oo IKINÄ jutellut koko junamatkaa tuntemattomien kanssa. Nyt oon! Ihan huippua. Tämänkin sai aikaan koris & #Susijengihttps://twitter.com/hashtag/Susijengi?src=hash #EuroBasket2017https://twitter.com/hashtag/EuroBasket2017?src=hash — Maarit Mansikka (@MaaritMansikka) September 3, 2017 https://twitter.com/MaaritMansikka/status/904439101964910592

Kaikkivoipainen olo, heitin just likaisen sukkaparin kolmesta metristä pyykkikoriin.#Susijengihttps://twitter.com/hashtag/Susijengi?src=hash — Tuomas Ylevä (@TuomasYleva) September 3, 2017 https://twitter.com/TuomasYleva/status/904436750491279360

Maanantai. Näin unta, että Suomi on koripallomaa ja meillä on yksi maailman parhaista nuorista pelaajista. En herännyt. #susijengihttps://twitter.com/hashtag/susijengi?src=hash — Antti J. Peltonen (@AnttiJPeltonen) September 4, 2017 https://twitter.com/AnttiJPeltonen/status/904606963937538050

Tää on tietysti jo tuhat kertaa twiitattu mutta on tuo #laurimarkkanenhttps://twitter.com/hashtag/laurimarkkanen?src=hash vaan käsittämätön pelaaja ! #Susijengihttps://twitter.com/hashtag/Susijengi?src=hash — Markus Silvola (@Heavenbounding) September 3, 2017 https://twitter.com/Heavenbounding/status/904427913445036032

Lauri Markkanen is a Finnisher.



Get ready, Bulls fans.https://t.co/WbRkVQo9URhttps://t.co/WbRkVQo9UR — Matt Ellentuck (@mellentuck) September 3, 2017 https://twitter.com/mellentuck/status/904426787106680833

.@MarkkanenLaurihttps://twitter.com/MarkkanenLauri hits ANOTHER clutch shot to send the game into double OT! pic.twitter.com/wS2kjdrsfchttps://t.co/wS2kjdrsfc — Chicago Bulls (@chicagobulls) September 3, 2017 https://twitter.com/chicagobulls/status/904420119228686336

Lauri Markkanen!!!!! — Chicago Sports News (@ChiSportUpdates) September 3, 2017 https://twitter.com/ChiSportUpdates/status/904415403580981251

Lauri Markkanen, he did it again! 🇫🇮 🔥

27 pts

9/20 (7/15 2/5 7/7)

9 reb

2 ast

1 blk

27 eff#EuroBasket2017https://twitter.com/hashtag/EuroBasket2017?src=hash #susijengihttps://twitter.com/hashtag/susijengi?src=hash

(PH FIBA) pic.twitter.com/ab7NiycqkGhttps://t.co/ab7NiycqkG — Sportando (@Sportando) September 3, 2017 https://twitter.com/Sportando/status/904427338221449216

Sorry Angela Merkel, Lauri Markkanen is the new leader of Europe. https://t.co/41Z8Lho6BShttps://t.co/41Z8Lho6BS — The Athletic (@TheAthleticChi) September 3, 2017 https://twitter.com/TheAthleticChi/status/904453015574368256

WHAT A GREAT TEAM WIN!!! So proud of this team and our incredible fans!🔥Tuesday we go again🐺💪 #Susijengihttps://twitter.com/hashtag/Susijengi?src=hash #EuroBasket2017https://twitter.com/hashtag/EuroBasket2017?src=hash pic.twitter.com/ikrmEQADNjhttps://t.co/ikrmEQADNj — Sasu Salin (@sasusalin10) September 3, 2017 https://twitter.com/sasusalin10/status/904451952175714305

Wow...Sellaset 50min tänään! Tää joukkue ei ikinä luovuta! Iso ❤️!! Huomen huilataa ja sit mennää taas!! Kiitos faneille!! #susijengihttps://twitter.com/hashtag/susijengi?src=hash 🐺🇫🇮🔥 — Petteri Koponen (@KoponenPetteri) September 3, 2017 https://twitter.com/KoponenPetteri/status/904451423999545344