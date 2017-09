Nyt.fi

Juhlaviikkojen Ronnie Scott’s -yhteistyö oli täysosuma – ja nämä kolme konserttia todistivat sen

Jazzkonsertissa

Juhlaviikkojen

Viime viikonloppuna

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kuunnellessani

1. Elmun Baari

Sympaattinen,

Spaven

2. G Livelab

Ottaen huomioon

Kysyn

3. Elisa Kulma

Paikalla

https://www.facebook.com/jazzkeittio/