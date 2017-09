Nyt.fi

Internet ei saa tästä tarpeekseen: toisen naisen takapuolta arvostava poikaystävä

Nyt.fi:n uudessa juttusarjassa opitaan asioita internetistä.

Did I do this right pic.twitter.com/jj7qOApdDrhttps://t.co/jj7qOApdDr — Bucky Isotope (@BuckyIsotope) August 24, 2017 https://twitter.com/BuckyIsotope/status/900698712019574784

Tag that Aawara dil fhek aashiq 😂https://www.instagram.com/p/BQ4VOwygwjs/ Henkilön DekhBhai Funny Bollywood Meme😂 (@_dekhbhai_) jakama julkaisu 23. 02ta 2017 klo 20.01 PST

STOP I DIDN'T KNOW THERE WERE MULTIPLE PICS FJDJDDJDJD GIRL WYD DROP HIS CRUSTY ASS pic.twitter.com/eGi1oQ4XYzhttps://t.co/eGi1oQ4XYz — ria (@BTSlNTRO) August 24, 2017 https://twitter.com/BTSlNTRO/status/900653584223752192

Meme scientists from their hidden bunker have been experimenting with "Distracted Boyfriend" stock image,but most is quiet in Great Meme War pic.twitter.com/4HcZLFGZA6https://t.co/4HcZLFGZA6 — Rob Clark (@theelusivefish) August 24, 2017 https://twitter.com/theelusivefish/status/900735859498070017

