Twin Peaks loppui yhtä sokeeraavasti kuin 26 vuotta sitten, internet täyttyy salaliittoteorioista: Mitä ihmett

Varoitus, tämä kirjoitus sisältää juonipaljastuksia kaikesta, mitä tv-sarjassa ja Twin Peaks: Fire Walk With Me -elokuvassa on tapahtunut.

Nyt sunnuntaina tulleista viimeisistä jaksoista ensimmäinen eli jakso 17 on se perinteinen päätösjakso, jollaisiin tv-sarjoissa olemme tottuneet.

Jakso 18 eli todellinen päätösjakso voi alkaa.

Se, että show loppuu tällaiseen cliffhangeriin, on niin täydellinen lopetus Twin Peaksille kuin voi olla.

Twin Peaks -hahmojen faneille kovin paikka on Audreyn kohtalo.