Ranskalaisparlamentaarikkojen mukaan lain tarkoituksena on luoda nykyistä terveellisempiä kauneusihanteita. Ranskalaismallien tuleekin jatkossa esittää todistus siitä, että heidän painoindeksinsä on vähintään 18, mikä tarkoittaa 175 senttimetriä pitkälle ihmiselle noin 55 kilon painoa.

"Vogue on ykkönen, ja on selvää, että tämä on suuri päätös. Alalla on tähän asti kilpailtu nimenomaan laihuudella, ja se on mennyt liiallisuuksiin. On hyvä, jos anorektikot saadaan pois lavoilta", Snellman sanoo.

Yksi ongelma ovat Snellmanin mukaan muotisuunnittelijat, jotka nollakoon muotiluomukset suunnittelevat.

"Suunnittelijat tekevät aina vain pienempiä ja pienempiä vaatteita, joihin pitkät tytöt pitäisi yrittää mahduttaa. Sehän se ongelma onkin!"