Nyt.fi

Miksi pelkäämme klovneja? Siihen ei edes psykoterapeutti osaa vastata – mutta tämäkin pelko kannattaa kohdata

Klovnit.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Fobioita

Vakavissa

Se elokuvateattereissa 8.9.