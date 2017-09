Maailman suosituinta tubettajaa syytetään jälleen rasismista – juutalaiskylttikohua seurasi vastustajan solvaaminen n-sanalla

Nyt.fi

Maailman suosituinta tubettajaa syytetään jälleen rasismista – juutalaiskylttikohua seurasi vastustajan solvaa

PewDiePie, the biggest YouTuber, on his livestream: 'What a fucking n-word'. https://t.co/mISevBEn4T">pic.twitter.com/mISevBEn4T — THE POP HUB 👄 (@ThePopHub) https://twitter.com/ThePopHub/status/906957197799763969">September 10, 2017

Kyseessä ei

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Do I think Pewdiepie is a racist: hell naw

Do I think he did something extremely stupid? fuck yes. https://twitter.com/hashtag/pewdiepie?src=hash">#pewdiepie — Jonathan (@BrambleLyon) https://twitter.com/BrambleLyon/status/907102097186967552">September 11, 2017

We're filing a DMCA takedown of PewDiePie's Firewatch content and any future Campo Santo games. — Sean Vanaman (@vanaman) https://twitter.com/vanaman/status/906983575337107456">September 10, 2017