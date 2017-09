Nyt.fi

Well, you definitely can't say that Jim Carrey gives a boring interview: "There is no me. There's just things happening." pic.twitter.com/HatQ6mHsKphttps://t.co/HatQ6mHsKp — E! News (@enews) September 10, 2017 https://twitter.com/enews/status/906675615339757568

Kaikki tietävät Jim Carreyn http://www.hs.fi/haku/?query=jim+carreyn Amerikkalainen koomikko ja näyttelijä muistetaan 1990-luvun isoimmista komediahiteistä Nuija ja tosinuija, Valehtelija, Valehtelija ja The Mask – Naamio.Viime vuodet Carrey on pitänyt taukoa elokuvarooleista ja keskittynyt lähinnä maalaamiseen.Tapahtuma oli muotilehti Harper’s Bazaarin isännöimä Ikonit-juhla. Viihdesivusto E! Newsin haastattelija Catt Sadler http://www.hs.fi/haku/?query=catt+sadler innostui nähdessään komedia-ikonin astelemassa punaisella matolla ja ryntäsi haastattelemaan tätä.”Tällä ei ole mitään merkitystä. Yritin löytää mahdollisimman merkityksettömän tapahtuman, johon tulla, ja täällä ollaan.””Sinun on pakko myöntää, että tämä on täysin merkityksetöntä.””Juhlitaan ikoneita? Vau, tuo on ehdottomasti kaikista alhaisin mahdollinen rima, jonka voimme keksiä. Uskotko sinä ikoneihin?”En usko persoonallisuuksiin. En usko, että olet olemassa, mutta ilmassa kohdallasi leijuu ihmeellinen tuoksu.””En usko ikoneihin. En usko persoonallisuuksiin. Uskon, että rauha odottaa meitä persoonien takana, keksimisen ja valeasujen takana, sen punainen S-kirjaimen takana, joka pysäyttää luodit. Uskon, että se on syvemmällä. Uskon, että olemme energiakenttä, joka tanssii vain itselleen ja... minä en välitä.” Vanity Fair -lehti huomasi https://www.vanityfair.com/style/2017/09/jim-carrey-roasts-fashion-week , että osa edellisestä avautumisesta oli suoraa lainaa Carreyn pitämästä puheesta iowalaisyliopistossa vuonna 2014. Silti, kovaa mennään.”En pukeutunut. Ei ole mitään ’minua’. On vain asioita, joita tapahtuu. Klustereita ja tetraedrejä, jotka liikkuvat ympäriinsä yhdessä.””Tästä on kyse: tämä ei ole meidän maailmamme. Meillä ei ole merkitystä. Siinä hyvät uutiset!”Lammenranta on teoreettisen filosofian yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.”Riippuu siitä, mitä Carrey ymmärtää persoonalla”, sanoo Lammenranta.”Jos hän uskoo, että persoona on jotain, jolla on ajallinen identiteetti, joka pysyy samana koko ihmisen eliniän, silloin voisi helposti näyttää siltä, että mitään ei ole, koska kaikki muuttuu koko ajan.””Tämä ei ole suosittu näkemys, mutta kyllä se on mahdollinen.”, voisi olla se, että persoona on vain sosiaalinen kontruktio eli jotain, mitä olemme luoneet suhteessa muihin ihmisiin.”En tiedä, hyväksyykö hän sosiaalisia konstruktioitakaan jos emme ole olemassa hänen mukaansa.””On vähän epäselvää, onko hän sitä mieltä, että meidän kokemuksemme ovat energiaa tai että me olemme energiaa. Silloin hän ei välttämättä kieltäisi mielentilan tai jonkinlaisen mielen olemassaoloa. Vain, että kaikki olisi lopulta palautettavissa tähän energiaan.”Tätä näkemystä kutsutaan reduktiiviseksi materialismiksi.Parfit argumentoi, että persoonan identiteetillä ei ole väliä, vain jatkuvuudella on. Parfit ei kiellä sitä, että meillä on kokemuksia, mutta teoria on tulkittavissa niin, että mitään persoonaa ei varsinaisesti ole olemassa.”[Carrey] on varmaan lukenut jotakin häneltä.””Ovatkohan nämä jotain kvantti-ilmiöitä, en ole kuulutkaan”, Lammenranta sanoo.”Tietysti on olemassa tällainen kanta, että mitään mielentiloja ei ole olemassa.” Kaikki olisi siis pelkkää hiukkasten liikettä.”Jos hän sitä tarkoittaa, se on hyvin äärimmäinen kanta ja hyvin vaikea puolustaa, sillä kokemuksethan ovat kaikkein ilmeisimpiä asioita, mitä meillä on.””Sen kieltäminen on vaikeaa.””Hyvällä tahdolla tämän voisi tulkita niin, että Carreyn mukaan persoonat ovat fiktiota tai pelkkiä sosiaalisia konstruktioita. Todellisuudessa ei ole mitään minää, joka yhdistäisi kokemuksiani. Jos minua ei ole, minulla ei tietenkään ole mitään väliä.””Miksi tämä on hyvä uutinen? Carrey ei kerro. Ehkä siksi, ettei millään ole mitään väliä.”Yksi osa sitä prosessia on ollut Carreyn luopuminen elokuvista maalaamisen vuoksi. Elokuussa julkaistussa minidokumentissa I Needed Colour seurataan Carreyn työskentelyä työhuoneella. Hän maalaa ja analysoi samaan aikaan teoksiaan.Carrey on innostunut etenkin Jeesuksesta http://www.hs.fi/haku/?query=jeesuksesta maalaustensa aiheena. Hän kuvailee Jeesusta dokumentissa näin:”Jeesusta ympäröivä energia on... sähköistä.”

