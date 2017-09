Nyt.fi

Tarkoitus on kerätä paikallisten asukkaiden tietoa siitä, minkälaista porukkaa missäkin kaupunginosassa oleilee.

Esimerkiksi yliopistokaupunki Jyväskylän keskusta on hipstereiden hallitsema ja Oulussa näkee paljon päivätyöläisiä.

Missä ovat Helsingin hipstereiden kantapaikat? Entäs missä kaupunginosassa kohtaat varmasti ylempää keskiluokkaa?Uusi karttapalvelu Hoodmaps kertoo tämän niin Helsingistä https://hoodmaps.com/helsinki , kuin yli 2 000 muustakin kaupungista ympäri maailmaa.Karttaa voivat käydä muokkaamassa kuka tahansa, eli sen alueluokittelu perustuu joukkoistamiseen.Idea karttaan on lähtenyt Hoodmapin tekijän Pieter Lievesin http://www.hs.fi/haku/?query=pieter+lievesin ajatuksesta luoda palvelu, jonka avulla voit matkustaessa löytää paikallisten omia suosikkeja suosituimmistakin turistikohteista.Hoodmapsissa hipsterit, rikkaat, ”normiet” eli tavikset, toimistotyöläiset, opiskelijat ja turistit ovat kukin saaneet oman väripalkkinsa. Eri palkkeja voi klikkailla sopiviin kohtiin ympäri kaupunkia.Kartasta päätellen Etelä-Helsinki on selkeästi rikkaampaa aluetta ja Ruoholahdesta voit löytää ”normieita”. Hipstereitä löytyy edelleen Kalliosta ja Suomenlinna on turistien valtaama. Kartan mukaan Pasilakin on hipsteröitynyt.Helsingin lisäksi Tampereelta https://hoodmaps.com/tampere Oulusta https://hoodmaps.com/oulu ja Jyväskylästä https://hoodmaps.com/jyvaskyla löytyy tällä hetkellä maalailtuja kaupunginosia.

Kartan avulla voi kotimaan kaupunkien lisäksi selailla maailman suuria turistikohteita kuten Lontoota, Amsterdamia ja New Yorkia.