Nyt.fi

Chesterfieldissä paljastettiin prinsessa Dianan muistolle kukka-asetelma, ja se on ...upea!

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tämä on ensireaktio, kun katsot Chesterfieldin kunnan kunnianosoitusta edesmenneelle prinsessa Dianalle.Eli siis tälle henkilölle tässä:Kaupungin kauppahallin eteen pystytetty kukista ja muista luonnonmateriaaleista koottu muistomerkki juhlistaa Dianan kuoleman 20. vuosipäivää.Chesterfieldin paikallisten asukkaiden kasaama ”muotokuva” on kuitenkin aiheuttanut hämmennystä niin kuntalaisissa kuin internetissäkin.”Aivan kuin hän olisi täällä kanssamme. Jos hänellä vain olisi ollut afro.””Ainakin tätä teosta voi uusiokäyttää Halloween-koristeena kuukauden päästä!””Näin tämän ja ajattelin, että se on loukkaus Dianaa kohtaan. Onneksi hänellä oli huumorintajua ja Diana olisi itse nauranut koko asialle”.Paikallisten vapaaehtoisten puolustukseksi on toki huomioitava, että asetelma on tehty kukkasista ja muista luonnonmateriaaleista, eli se ei ole ollut ihan helppoa.Muotokuva on nähtävillä Chesterfieldissä tämän viikon lauantaihin saakka.Muistatko esimerkiksi tämän espanjalaisnaisen ”entisöimän” Jeesus-freskon?Tai tämän Cristiano Ronaldon näköispatsaan?