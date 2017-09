Nyt.fi

Pikatestissä Kruununhaan uusi aasialaiskahvila Norilla, jonka nuudeliannokset saavat erityiskehuja

Maneesikatu 4 A, 00170 Helsinki, norilla.fiMa–pe 10.30–21, la–su 12–21.Alkuruoat 2–6,70 e, nigirilajitelmat 4–12 palaa 7,50–19,90 e, makit 8–10 palaa 8,50–9,90 e, sushilajitelmat 8–100 palaa 10,50–142,90 e nuudelit 12 e, kesärullat 5–6 kappaletta 7,90 e, kahvi ja tee 2 e.Kruununhaan Maneesikadulle avattua Norillaa voisi luonnehtia aasialaiseksi cross-over-keittiöksi, mutta ei kuitenkaan yleisaasialaiseksi, sillä sen menu koostuu varsin tarkkaan valikoiduista ja selkeälinjaisista annoksista.Ravintola tarjoilee pääasiassa sushia, mutta sen rinnalla Norillasta saa myös erilaisia nuudeliannoksia ja vietnamilaisia kesärullia. Jälkimmäisiä saa kahdesta muutakin kruununhakalaisesta kuppilasta. Näin kaupunginosan vietnamilainen ruokatarjonta vahvistuu entisestään, ainakin rullien osalta.Maneesikadun rinteessä sijaitseva Norilla kutsuu itseään kahvilaksi ja alkoholia siellä ei edes tarjoilla, vaan painopiste on selkeästi ruoassa.Asiakaspaikkojakaan Norillassa ei ole kuin toistakymmentä. Ministeriöiden ja muiden virastojen Kruununhaassa tällaisellekin lounaspaikalle luulisi kuitenkin olevan kysyntää.Norillan sisustuksessa on kotikutoinen Bauhaus-Ikea-akselin tunnelma, joka ei haittaa, koska se ei loppujen lopuksi ole pitkien lounaiden tai illanviettojen näyttämö. Jos sieltä tilaisi jonkun menun jättiläismäisistä sushilajitelmista (kuten vaikkapa 100 kappaleen Doomsdayn, 142,90 e) niin sen ehkä mieluummin kantaisi kotiin syötäväksi. Normaalia arkilounasta Norillan miljöössä syö ihan mielellään.sanoa kuinka hyvin asiakkaat ovat löytäneet Norillan – tyhjä sushiravintolahan ei varsinaisesti herätä luottamusta.Koepäivänä olimme ensin ainoat asiakkaat, mutta melko pian paikka täyttyi toisista ruokailijoista ja kahvinjuojista. Se oli ilahduttavaa.Lounaamme olivat nimittäin niin onnistuneita, että Norillalle soisi pidemmänkin elinkaaren.Sushien sijaan valitsimme nuudeliannokset, jotka syntyivät rivakasti ja joiden raaka-aineet olivat tuoreita ja laadukkaita.sobanuudeliannos kurkulla, keitetyllä kananmunalla, kevyesti grillatulla lohella, merilevällä ja erillisessä kupissa tulevalla soba-kastikkeella (kuivatusta kalasta ja merilevästä keitettyä dashi-lientä, soijaa ja mirin-keittoviiniä) oli runsas ja raikas.Korealainen chilinuudeli ramennuudeleilla, tiikeriravuilla, kurkulla ja porkkanalla taas oli miedosti chilinen ja maukas. Jälkiruoaksi kahvin kanssa nautitut kissa-aiheiset keksit olivat selvästi itse leivottuja ja sopivan tahmaisia.Kruununhaassa lounasravintoloiden pudotuspeli on armoton, mutta jos Norilla onnistuu pitämään raaka-aineidensa tason tuoreena ja hyvänä, ja perusannoksensa laadukkaina kuten tähän asti, niin sen voisi kuvitella pärjäävän ihan hyvin.