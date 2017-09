Nyt.fi

Donald Trumpin mielestä väkivaltaa on edelleen molemmilla puolilla, internet ei enää jaksa

"The left has pretty bad dudes," is something only a white supremacist would say when trying to equate anti-Nazi protesters to Nazis. — James Morrison (@JamesPMorrison) September 14, 2017 https://twitter.com/JamesPMorrison/status/908461213301870593

I hope the left embraces their new title as the "Pretty Bad Dudes" pic.twitter.com/21XTY4STcthttps://t.co/21XTY4STct — Caleb Milliken (@calebmilliken) September 14, 2017 https://twitter.com/calebmilliken/status/908448227694800896

Pictured: pretty bad dudes with their morally corrupt ringleader. pic.twitter.com/77Cu06uj8fhttps://t.co/77Cu06uj8f — Kathy Hardin (@ugottalaff937) September 14, 2017 https://twitter.com/ugottalaff937/status/908428037506715648

1. Can he stop referring to people as "pretty bad dudes"



2. CAN HE PLEASE STOP WITH THE "ON MANY SIDES" BShttps://t.co/5t5SywGlukhttps://t.co/5t5SywGluk — 🍺 Charles 🏈 (@ChazTenenbaum) September 14, 2017 https://twitter.com/ChazTenenbaum/status/908467344749379585