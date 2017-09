Nyt.fi

Yhdysvallat ja Pohjois-Korea uhkaavat maailmaa ydintuholla, siinä välissä seisoo tämä Torpan Pojissa pelannut

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Rodman matkusti Pohjois-Koreaan ensimmäisen kerran vuonna 2013 verkkomedia Vicen kanssa maan hallitsijan kutsumana.

OMG, why can we not just send Dennis Rodman and see what they want? Didn't that work once before? Iran is even scarier for the world. — Mary Catherine Brady (@mcbrady8) 15. syyskuuta 2017 https://twitter.com/mcbrady8/status/908600749461954560

Hi @dennisrodmanhttps://twitter.com/dennisrodman. Get lil Kim on whatsapp and tell him to calm it down with the missiles please. He'll listen to you big man! No more nukes — Nigel Reilly (@NigelReilly) 5. syyskuuta 2017 https://twitter.com/NigelReilly/status/905009777306214400

@dennisrodmanhttps://twitter.com/dennisrodman can you please ask the pleasant wonderful lady in pink to not end the world. Or your friend her dear leader. https://t.co/Ho2sqZrh5whttps://t.co/Ho2sqZrh5w — switchbackimage (@switchbackimage) 5. syyskuuta 2017 https://twitter.com/switchbackimage/status/904993562298802176