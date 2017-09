Nyt.fi

South Park palasi televisioon, ja sai ihmisten älykodit puhumaan valtavista kiveksistään

Tätä Southpark hyödynsikin sitten oikein kunnolla:

South Parkin jaksossa sarjan pojannaskalit sanovat Alexalle asioita, jotka aktivoivat jaksoa kotonaan katsovien ihmisten omat Alexat.

Who else’s Alexa’s keep going off every time Cartman says something on the Alexa during this South Park episode 😂 #SouthPark21https://twitter.com/hashtag/SouthPark21?src=hash pic.twitter.com/strwnTST23https://t.co/strwnTST23 — Kenny Eaton (@Kenny_623) 14. syyskuuta 2017 https://twitter.com/Kenny_623/status/908152100726734848

Wtf @SouthParkhttps://twitter.com/SouthPark thanks for setting off all my Google Homes and Android devices 🙄 — Matt Varner (@Mesut_and_Tie) 14. syyskuuta 2017 https://twitter.com/Mesut_and_Tie/status/908155158344986624

@SouthParkhttps://twitter.com/SouthPark nailed it tonight. In other news I have an erroneous alarm set for 7am and a set of hairy balls on my shopping list. #alexahttps://twitter.com/hashtag/alexa?src=hash — Barto (@scottbarto) 14. syyskuuta 2017 https://twitter.com/scottbarto/status/908172141035704321