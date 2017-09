Nyt.fi

Luentokausi alkaa! 4 asiantuntijaa vastaa kiperään kysymykseen omalta osaamisalueeltaan: "Mitä on rakkaus?” ”M

Mitä on rakkaus, Virpi Hämeen-Anttila?

Virpi Hämeen-Anttila on kirjailija, tutkija, suomentaja ja kuvittaja. Hän on tutkinut rakkauden kulttuuri­historiaa teoksessa Rakkauden Atlas (Otava, 2005).

”Rakkaus

Itse

Syvää

Luento: Virpi Hämeen-Anttila: Miksi ja miten me rakastumme? Kaapelitehtaalla (Tallberginkatu 1 G 2 krs.) 20.9. klo 18. Vapaa pääsy.

Miten saada lapsi lukemaan, Pirkko Ilmanen?

Pirkko Ilmanen on erikois­kirjaston­hoitaja ja kirjallisuus­terapeutti. Hän yrittää työssään saada lapsia ja nuoria lukemaan.

”Nykyään

Ehkä

Suosittelisin

Luento: Pirkko Ilmanen: Lue lapselle! Myyrmäen kirjasto (Paalutori 3) 21.9. klo 18. Vapaa pääsy.

Mikä on paras keino voittaa väittely, Jari Palomäki?

Jari Palomäki on filosofian tohtori ja dosentti Tampereen yliopistossa. Hänen leipälajinsa on logiikka.

”Paras

Poliitikon

Eräs

Luento: Jari Palomäki: Pätevistä – ja varsinkin epäpätevistä – argumenteista Opistotalossa (Helsinginkatu 26) 21.9. klo 17. Vapaa pääsy.

Miten pysyä toiveikkaana näinä epätoivoisina aikoina, Esko Valtaoja?

Esko Valtaoja on tähtitieteilijä, tietokirjailija ja yksi Suomen tunnetuimpia tieteen popularisoijia.

”Minä

Lähes

Olemme

Luento: Esko Valtaoja: Toivoa kirjallisuudesta Laajasalon kirjastossa (Koulutanhua 2) 20.9. klo 18. Vapaa pääsy.

Tässä viikon luentoanti Helsingissä, olkaa hyvä!