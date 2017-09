Nyt.fi

Trumpin ex-tiedottaja ilmaantui yllättäen televisiogaalan lavalle pilkkaamaan Trumpia, yleisö ja internet eivä

I have no problem with @seanspicerhttps://twitter.com/seanspicer at the #Emmyshttps://twitter.com/hashtag/Emmys?src=hash He wasn't brought there to be validated, he was brought there to be a punchline. #Spicerhttps://twitter.com/hashtag/Spicer?src=hash pic.twitter.com/VweIH3oRc1https://t.co/VweIH3oRc1 — Duck Fonald (@realDuckFonald) September 18, 2017 https://twitter.com/realDuckFonald/status/909600500030611463

One conservative shows up to a Hollywood awards show, for the first time in 20 yrs, and the Left lose their minds! #spicerhttps://twitter.com/hashtag/spicer?src=hash #Emmyshttps://twitter.com/hashtag/Emmys?src=hash — Robert Duchaine (@DuchaineComedy) September 18, 2017 https://twitter.com/DuchaineComedy/status/909629683272114176

Best #emmyshttps://twitter.com/hashtag/emmys?src=hash opening. Drop the mic with the entrance of #spicerhttps://twitter.com/hashtag/spicer?src=hash. — d a n i e l a (@danielatwitty) September 18, 2017 https://twitter.com/danielatwitty/status/909571972518072321

Not feeling the #spicerhttps://twitter.com/hashtag/spicer?src=hash thing. Funny when we laugh to not cry. Not so funny when we laugh to mitigate the perpetrator. #Emmyshttps://twitter.com/hashtag/Emmys?src=hash https://t.co/fcTsrw9NFihttps://t.co/fcTsrw9NFi — Nancy Lee Grahn (@NancyLeeGrahn) September 18, 2017 https://twitter.com/NancyLeeGrahn/status/909584419542806529

No, #Spicerhttps://twitter.com/hashtag/Spicer?src=hash, you don't get to pretend like your whole gig was a big SNL skit #Emmyshttps://twitter.com/hashtag/Emmys?src=hash pic.twitter.com/HsTSjAmKjahttps://t.co/HsTSjAmKja — Jackie Lam (@mslamington) September 18, 2017 https://twitter.com/mslamington/status/909576300922331136

Wtf #Spicerhttps://twitter.com/hashtag/Spicer?src=hash getting a clean slate. He's a bigot like the rest. Also, notice how fired WH staffers using media to praise their master #Emmyshttps://twitter.com/hashtag/Emmys?src=hash — mgx (@mxslk) September 18, 2017 https://twitter.com/mxslk/status/909597882369458177

What pariah? Sean Spicer getting mobbed in #Emmyshttps://twitter.com/hashtag/Emmys?src=hash lobby. Posing for pics, drinking beer, soaking up all attention after onstage appearance pic.twitter.com/WqJpaRtAvKhttps://t.co/WqJpaRtAvK — Chris Gardner (@chrissgardner) 18. syyskuuta 2017 https://twitter.com/chrissgardner/status/909598875928772608

