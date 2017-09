Nyt.fi

Lidl toi tänään kauppoihin vaatemalliston, joka näyttää ihan samalta kuin muutkin – ja juuri siksi ihmiset ova

http://www.hs.fi/haku/?query=heidi+klumin

Milloin olet viimeksi jonottanut vaateostoksille ruokakauppaan? #Lidlhttps://twitter.com/hashtag/Lidl?src=hash​in ja Heidi Klumin yhteistyö selkeästi kiinnostaa. pic.twitter.com/Enjz1QWLQjhttps://t.co/Enjz1QWLQj — Kaïsa (@kaisakoi) September 18, 2017 https://twitter.com/kaisakoi/status/909652632209379328

Voi kakka kun muistin Lidlin aukeamisajan väärin 😲💩 eikö ollu parhaat koot menny Heidi Klumin vaatteista 🤷🏼‍♀️👢👚 jotain sentään sain... @lidlsuomi #heidiklum #heidiklumhysteria #lidlsuomi #leopardprint #leopard #letswowhttps://www.instagram.com/p/BZK_iZNhJuW/ A post shared by Charming Nails (@tainacharming) on Sep 17, 2017 at 11:08pm PDT

Enpä ole sellaista menoa aiemmin Lidlin vaatekaukaloilla todistanut kuin tänä aamuna oli. #EsmaraByHeidiKlumhttps://twitter.com/hashtag/EsmaraByHeidiKlum?src=hash #lidlsuomihttps://twitter.com/hashtag/lidlsuomi?src=hash — Lotta Lybeck (@lottalybeck) 18. syyskuuta 2017 https://twitter.com/lottalybeck/status/909676454581014528

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY