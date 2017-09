Nyt.fi

Pikatestissä Namnam-ravintola, joka tarjoaa takuuvarmoja Vietnam-hittejä Flemarilla

Fleminginkatu 21. cafenamnam.comMa–pe 10–20, la–su 11–18.Pho-keitot 9 e, bahn mi -patongit 5,50 e, kesärullat (5 kpl) 8 e, salaatit 8,50 e, poke bowl (pe–su) 9,90 e, leivonnaiset 2–5 e.on elokuun alkupuolella avannut vietnamilainen kahvilaravintola keskeisellä paikalla Kalliossa­­ – tai oikeammin Harjun puolella Fleminginkatua, Vaasankadun ja Helsinginkadun välissä.Aiemmin liiketilassa toimi voileivistään tunnettu Bar Flemari 21, jonka elämää nähnyt vihreä markiisi jököttää yhä ikkunan päällä ja uuden valomainoksen vieressä.Namnamin omistaa 32 vuotta Suomessa asunut vietnamilaisperhe. Yksi ottaa tilauksia tiskillä, toinen käärii läpikuultavia kesärullia ja työntää esipaistettuja patonkeja uuniin. Maanantai-illaksi ravintolassa on kivasti vilinää.Ravintolan ruokalista on verrattain suppea, mutta riittävä konseptiin, pieneen kahvilamaiseen tilaan. Listan rungon muodostavat tutut Vietnam-suosikit, pho-keitot, bahn mi -patongit sekä kesärullat.Nuudelikeittoa löytyy naudanlihalla, kanalla tai kasvisvaihtoehtona, patonkeja char siu -marinoidulla possulla, vietnamilaisella makkaralla tai kasviksilla täytettynä. Kesärulliin saa katkarapuja, possua tai kasviksia.kasvis-phossa on mukavasti tuhtia makua – tofun ja kasvismakkaran lisäksi myös siskonmakkaroista hieman muistuttavia soijapalleroita sekä minttua, korianteria ja kevätsipulia.”Hyviä nämä soijapalat! Miksi kotona ne maistuvat pahalle?” seuralaiseni kyselee ja kehuu keittoa, joka kuulemma päihittää Vietnamissa nautitun vastaavan kasvisliemielämyksen.Bahn mi -patonki on suoraan uunista tulleen rapea. Terävöitän makua srirachalla.Kesärullat ajavat asiansa siinä missä koko paikkakin: Namnam ei ole järjen irrottava ravintolaelämys tai syvällinen makumatka, mutta sellaista ei yksinkertaiselta ja melko edulliselta kohteelta odotakaan. Kokemus on helpon ja maittavan toimiva ja siksi ilahduttava.Namnam ilmestyy myös hyvää saumaan sillä vietnamilainen ravintola on puuttunut alueelta. Pho-keittoa on saanut tätä ennen ainakin Kallion laitamilta, Hämeentieltä sekä Alppilan kulmalta.