Nyt.fi

Verneri Pohjolaa potutti, ja tällaista musiikkia siitä syntyi: häröä, säröä ja överiä

Verneri

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Tässä

Katsomon

Keikka alkaa

Myös

Jotkin

Viimeistä

https://www.facebook.com/jazzkeittio/