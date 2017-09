Nyt.fi

Arviossa Torikorttelien Chapter, joka osoittautui ruokakeitaaksi – tarjoaa rentoa ja hifistelevää pohjoismaist

Senaatintorin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Annosten

Uudelle

Palaan

Toisessa

Monissa

* Huom: Hinnoissa ja aukioloajoissa muutoksia ravintolasalin avautuessa. chapter.fi